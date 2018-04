Atletico Madrid, vicino l'arrivo di Jonny Castro dal Celta Vigo

© foto di Federico De Luca

Secondo Cadena SER, l'esterno mancino del Celta Vigo Jonny Castro è vicinissimo all'Atletico Madrid. Il giocatore, in scadenza nel 2019 e per il momento non intenzionato a rinnovare, per l'emittente spagnola è il preferito da Diego Simeone e già nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo.