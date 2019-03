Atlético Madrid, Wendell per il dopo Lucas Hernandez

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS salgono le quotazioni del brasiliano Wendell per la sostituzione di Lucas Hernandez all'Atlético Madrid. 25 anni, terzino sinistro del Bayer Leverkusen, il giocatore è considerato dal club tedesco un pezzo pregiato tanto che sono già state rifiutate in passato delle offerte da Paris Saint-Germain e Roma. Attualmente sesto, il Leverkusen in caso di fallita qualificazione alla Champions League si ritroverà costretto a considerare le offerte per i giocatori più importanti e per non farsi trovare impreparato sta già cercando un sostituto, mettendo le mani su Douglas Santos dell'Amburgo.