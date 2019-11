© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atletico Madrid ha messo le mani su Reinier, talento brasiliano classe 2002 di proprietà del Flamengo. Seconda punta che per i media brasiliani rischia di diventare la nuova stella della Seleçao, i Colchoneros hanno già trovato l'accordo col giocatore ed il suo entourage, secondo AS. Il problema è convincere il club proprietario del cartellino a cederlo: la sua clausola è di 62 milioni di euro, ma i rojiblancos vorrebbero abbassare in modo importante questa cifra.