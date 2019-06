© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oltre ai saluti di compagni di squadra (Pisacane: "Talismano in bocca al lupo per tutti") e supporter, migliaia, è arrivato un curioso invito sulla pagina Instagram di Simone Padoin, che oggi ha lasciato ufficialmente il Cagliari per fine contratto, non senza qualche polemica. Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha invitato l'ex compagni ai tempi della Juve a raggiungerlo in Spagna: "Vieni al atlético pado!", ha commentato l'ex numero nove bianconero.