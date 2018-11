Atletico, Oblak stizzito per il mancato rinnovo. Può chiedere la cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo il quotidiano spagnolo Marca il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak potrebbe chiedere la cessione a gennaio. Il motivo sarebbe da ricercare nei tentennamenti dei Colchoneros nell'offrire una proposta di rinnovo con adeguamento al proprio numero 1. Per questo, se i dirigenti dovessero continuare a prendere tempo, Oblak potrebbe chiedere la cessione. Per strapparlo all'Atletico, però, serviranno non meno di 100 milioni di euro.