Atletico, Oblak: "Rinnovo? Si dicono tante cose, ma non ci sono novità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal ritiro della Nazionale slovena il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha parlato del suo futuro: "Sul rinnovo con l'Atletico posso solo dire una cosa: non ci sono novità. Si sono scritte e dette tante cose in un senso o nell'altro, ma l'unica cosa certa è che non c'è niente di nuovo a riguardo".