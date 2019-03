Atletico, Oblak verso il rinnovo. La clausola potrebbe aumentare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le informazioni riportate da As, Jan Oblak firmerà presto un nuovo contratto con l'Atletico Madrid, che sostituirà quello in vigore, in scadenza nel 2021. Il portiere sloveno si riceverà un aumento di stipendio significativo; in cambio, aumenterà la clausola attualmente fissata a 100 milioni, sebbene l'agente del giocatore sia contrario all'iniziativa della società.