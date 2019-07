Atletico, occhi su Semedo. Il Barcellona chiede i 100 milioni della clausola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid, tra le tante, va cercando anche un rinforzo per la propria fascia destra di difesa. E secondo quanto riferisce AS, il nome desiderato dai Colchoneros è quello di Nelson Semedo, portoghese classe '93 del Barcellona. I blaugrana per lasciarlo partire si attaccano ai 100 milioni della clausola rescissoria ma, da quanto filtra dagli ambienti bianco-rossi, la sensazione è che la trattativa possa essere messa in piedi, e che ci possa essere un avvicinamento economico tra le parti.