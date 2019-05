Atletico, per la fascia destra spunta l'idea Mario Fernandes

© foto di Imago/Image Sport

Il terzino destro Mário Fernandes, giocatore in forza al CSKA Mosca, club con cui ha disputato le ultime sette stagioni, è tra le opzioni dell'Atlético Madrid per rinforzare la squadra nel mercato estivo. Come riporta Cadena Cope, il contratto del classe 1990 scadrà a giugno del 2022. Fernandes sarebbe il preferito di Simeone per raccogliere l'eredità di Juanfran.