Marcos Llorente è un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il centrocampista ex Real è pronto a iniziare una nuova avventura professionale, blindato dai colchoneros per tanti anni a venire. Il classe 1995 Llorente, come riporta As, avrà infatti una clausola risolutiva da 120 milioni di euro, lo stesso ammontare che dovrà essere versato affinché Antoine Griezmann possa lasciare la squadra di Simeone a partire dal prossimo 1° luglio.