L'Atletico Madrid aspetta Diego Costa per la gara di andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool, spiega As. L'attaccante è stato operato lo scorso 21 novembre per una ernia del disco cervicale ed il recupero procede secondo programma. Per questo il Cholo Simeone pensa di convocarlo per l'andata di Champions, anche se il rientro vero e proprio in campo potrebbe avvenire nelle partite seguenti.