Sono venti i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la gara contro l'Udinese. Torna a disposizione Matteo De Sciglio. Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio. Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo. Centrocampisti:...

Juventus, 20 convocati per l'Udinese: torna De Sciglio. Out Khedira

Real Betis, Setien: "Bene i tre punti ma non sono contento del gioco"

Man United, Mourinho esonerato in caso di ko contro il Newcastle

Liverpool, nessun tiro in porta contro il Napoli: non accadeva da sei anni

Xavi: "Io allenatore del Barcellona? Non sono ancora pronto"

Aston Villa, anche Rodgers tra i candidati per la panchina

Man United, Mourinho: "Esonero in caso di sconfitta? Lo accetterei"

Bayern Monaco, James contro Kovac: "Qui non siamo a Francoforte"

Guardiola: "Il Liverpool non ha giocato male ma il Napoli è incredibile"

Sokratis, gol storico. È il primo di un giocatore non allenato da Wenger

Calcio femminile, FIFA pensa all'aumento del montepremi per Francia 19

Atletico, problema al bicipite femorale sinistro per D. Costa. Out col Betis

Klopp: "Sconfitta di Napoli modo migliore per preparare sfida al City"

Brighton, rinnovo quinquennale per Dunk e Duffy

