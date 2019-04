Atletico, protesta tifosi contro il club per colpa della trasferta di Torino

© foto di J.M.Colomo

Ha fatto notizia in Spagna la protesta inscenata ieri sera dai tifosi dell'Atletico Madrid nei confronti di club e squadra. E l'eco dell'iniziativa, portata avanti dal 'Frente Atletico', è inevitabilmente arrivato anche in Italia. Perché i motivi, spiega Marca, sono da ricondurre alla trasferta dei Colchoneros a Torino.

I FATTI - Il Frente Atletico, la frangia più calda del tifo rojiblanco, ha lasciato vuoto il Fondo Sur (settore di curva a loro dedicato) per i primi 12 minuti della sfida di ieri contro il Girona. Ma la protesta non è finita qui, visto che fino all'intervallo non hanno incitato la squadra esponendo addirittura striscioni con scritto 'Rispetto per la vostra tifoseria'.

I MOTIVI - Come detto di riflesso viene tirata in ballo anche la Juventus. Perché il Frente Atletico ha scelto di protestare per il trattamento riservato da parte dei giocatori ai 1800 tifosi accorsi a Torino in occasione del ritorno contro la Juve. Al di là della sconfitta, ai sostenitori non è andato giù il mancato saluto (e quindi ringraziamento) da parte della squadra al termine della gara. E quella di ieri è stata la prima occasione utile per farsi sentire all'interno delle mura del Wanda Metropolitano.