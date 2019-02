© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È tutto pronto al Wanda Metropolitano per il derby di Madrid, in programma alle ore 16:15 e valido per il 23° turno di Liga. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Saul, Thomas, Lemar; Morata, Griezmann. All.: Simeone.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Vinicius. All.: Solari.