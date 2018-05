Atletico, Saul: "Griezmann e Oblak? Devono essere convinti di restare"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista dell'Atletico Madrid Saul Niguez ha parlato dopo il successo sull'Arsenal, come riportato da Marca. Prima domanda su Griezmann e Oblak, due giocatori che potrebbero andare via a fine anno: "Noi non possiamo far niente. I giocatori che sono qua, però, devono restare con voglia. Mi auguro che la loro decisione non dipenda dall'Europa League, io comunque mi auguro che possano restare perché sono fra i migliori al mondo. Il Wanda Metropolitano? Ancora non c'è la stessa magia del Calderon, ma siamo solo all'inizio".