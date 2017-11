Atletico, si lavora sui rinnovi: dopo Savic anche Carrasco e Thomas

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un inizio di stagione poco entusiasmante, ma l'Atletico Madrid è fiducioso per il futuro, soprattutto perché a gennaio alla truppa di Simeone si uniranno anche Diego Costa e Vitolo. Il club nel frattempo pensa a blindare alcuni dei suoi uomini-chiave: dopo Savic, si lavora per trovare l'accordo per il rinnovo del contratto di Carrasco e Thomas.