LIVE TMW - Udinese, Tudor esonerato. Zenga in pole per la sostituzione

18.44 - ZENGA IN POLE PER LA SOSTITUZIONE DI TUDOR - Secondo quanto raccolto da 'Sportitalia', in pole per la sostituzione di Igor Tudor c'è Walter Zenga, tecnico reduce dall'avventura al Venezia. 16.00 - TUDOR ESONERATO: IL COMMENTO DI MARINO - Pierpaolo Marino, direttore dell'area...