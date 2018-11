© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla vigilia di Atlético-Barcellona, ha parlato il tecnico dei colchoneros Diego Simeone. Da quando il Cholo siede sulla panchina dei colchoneros non è mai riuscito a vincere in Liga contro i blaugrana: "La verità è che ci è sempre costato molto affrontare il Barcellona. Gli ultimi non hanno avuto continuità in Europa, ma in Spagna hanno fatto registrare numeri incredibili. Ci è andata meglio in Champions. Abbiamo una nuova opportunità contro un grande rivale. Andiamo a giocarcela con energia, entusiasmo e con la parola 'opportunità', che è sempre buona nel calcio. Il Barcellona ha un registro differente. se gioca con Coutinho, Dembélé o Malcom ha velocità in ogni caso che può essere accompagnata a una base solida che ha già. Normalmente giocano gli stessi, a parte l'infortunio di Rakitic che lascerà chiaramente spazio a Vidal".