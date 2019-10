© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in vista della sfida di Liga contro l'Alaves: "Diego Costa? Lo vedo felice, Morata ha segnato con continuità ultimamente ma loro sono amici. L'importante resta la vittoria della squadra. Angel Correa? Sta crescendo, per me è sempre stato un giocatore importante come sostituto a gara in corso o dall'inizio. Ci sta che questi tre che ho nominato giochino insieme dall'inizio".