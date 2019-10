Atletico, Simeone: "Correa? Oggi ha mostrato il suo valore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match vinto contro l'Athletic Bilbao (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da AS: "Dobbiamo continuare a migliorare e sostenere il ritmo che abbiamo avuto nel secondo tempo. La squadra ha giocato una buonissima partita. Bisogna lavorare per cercare di sfruttare le occasioni da gol. In questa partita siamo riusciti a segnare sulla prima opportunità contro una squadra che gioca bene".

Parole anche per Correa e per la prestazione del giocatore più volte accostato al Milan durante la sessione estiva di mercato: "È un attaccante, ma lo abbiamo sfruttato in una posizione in cui non è a suo agio. Si è impegnato quando ha giocato sulla corsia esterna, ma la sua posizione naturale è in avanti. Ha mostrato quanto vale".