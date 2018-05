Atletico, Simeone: "Devo migliorare nella disciplina. Burgos un fratello"

Le sue parole

© foto di J.M.Colomo

Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha commentato il passaggio dei suoi alla finale d'Europa League: "Gran lavoro a livello di club, da parte di tutti. Questo è un passo importante per noi ma - ha dichiarato il Cholo in conferenza stampa - abbiamo la speranza di vincere la finale e fare di più. Il Marsiglia è un avversario tosto, oggi è riuscito a passare nonostante le difficoltà, sarà una bella finale. Ma le parole non contano tanto, noi vediamo ciò che accade in campo. Noi abbiamo gestito bene i momenti nel doppio confronto con l'Arsenal. Sono stato triste per non essere in partita per la squalifica, devo migliorare nella disciplina. Ma Burgos è come un fratello per me, mi ha aiutato molto".