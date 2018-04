Atletico, Simeone: "Diego Costa out con l'Arsenal. Ma ora testa al Betis"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Betis: "Faremo come sempre, ovvero giocheremo al massimo la partita più importante che è quella di domani, senza pensare all'Arsenal. Diego Costa? Non credo giocherà la gara di andata a Londra, magari ci sarà per il ritorno. I giocatori saranno concentrati sulla semifinale di Europa League? Non sono nella testa dei giocatori, ma per come li conosco vorranno solo vincere contro il Betis. Poi penseremo all'Arsenal".