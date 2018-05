Atletico, Simeone e dirigenti a casa di Griezmann. Permanenza vicina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antoine Griezmann è un po' più vicino alla permanenza all'Atletico Madrid. Secondo Cadena SER nella giornata di venerdì il consigliere Miguel Angel Gil Marin, il ds Andrea Berta e lo stesso Diego Simeone sono andati a casa del giocatore per portare i loro argomenti in merito alla permanenza. Nonostante un preaccordo col Barça Griezmann pare essersi convinto soprattutto di fronte al possibile rinnovo da 25 milioni netti a stagione e dalla promessa di una squadra super competitiva costruita in estate.