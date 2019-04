© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-0 subito in casa del Barcellona, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha detto: "La squadra ha fatto un enorme sforzo dopo l'espulsione, la partita è stata giocata molto bene ma il gol di Suarez ha aperto la strada al Barça. La squadra ha giocato bene, abbiamo fatto circolare bene la palla ma in dieci è stato molto più difficile. La partita è andata molto bene, mi congratulo con il Barcellona. L'espulsione da Costa? Ho chiesto all'arbitro. A volte i giocatori del Barça dicono cose e non li espellono. Se Diego ha detto qualcosa è bene che sia stato espulso. Se sono stati espulsi da così tanti nostri giocatori al Camp Nou stiamo sbagliando qualcosa".