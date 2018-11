Atletico, Simeone: "Gara basata sui dettagli, mancata un po' di fortuna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro il Barcellona, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato così la gara: "Non sono rimasto sorpreso dalla prestazione del Barcellona, sapevo che avrebbero giocato in questo modo, con Vidal che arrivava da dietro e con gli esterni molto lunghi . Hanno lavorato bene nella costruzione per cercare di arrivare con Sergi Roberto o Vidal. E Messi è anche abituato ad arrivarci. Era una partita molto competitiva, non abbiamo avuto contropiedi per attaccare gli spazi o la costruzione del gioco per farci del male nei piccoli spazi. Poi il match si è basato sui dettagli. Forse ci è mancata un po' fortuna sul gol del Barça".