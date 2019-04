Atletico, Simeone: "Godin? Faremo del nostro meglio per lui e per il club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Valladolid: "Diego Costa resta? Ripeto sempre la stessa cosa. Non sappiamo mai chi parte e chi rimane. Ci sono tante parti in causa: la società, gli agenti, i giocatori... Vedremo cosa succederà".

Sul secondo posto in Liga: "In questo campionato contendiamo il titolo ai migliori club del mondo, Barcellona e Real Madrid. Noi pensiamo a noi stessi, sappiamo da dove veniamo e dove andiamo. Abbiamo sempre cercato di avvicinarci a loro e al titolo in questi sette anni e mezzo. Sono contento che si chieda all'Atletico di stare in alto in ogni stagione".

Su Godin: "Così come Filipe, Juanfran, Gabi, è uno di quelli che ha dato il suo cuore e la sua vita al nostro club. Faremo del nostro meglio per loro e per l'Atletico Madrid".