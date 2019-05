Atletico, Simeone: "Griezmann via? Non sono affatto preoccupato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da Fox Sports, l'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha commentato così i rumors sul possibile futuro di Antoine Griezmann al Barcellona: "Antoine è il nostro capitano, non mi preoccupano affatto le voci sul suo futuro. Ha tutto per continuare a crescere qui e pure un contratto per altri due anni. Se pensassi che possa andarsene, non parlerei certo bene di lui".