A margine della vittoria sulla Lokomotiv Mosca, valsa la qualificazione agli ottavi di Champions, il tecnico dell'Atlético Diego Simeone ha parlato così in conferenza: "Il pubblico oggi è stato importante: c'era energia positiva, e la squadra ha risposto. Joao Félix può darci molto, abbiamo bisogno che combini meglio con gli altri attaccanti. I rigori? Abbiamo una lista con cinque tiratori, il primo è Trippier, che è il migliore a batterli. Sul suo errore non ho visto in campo che il portiere aveva entrambi i piedi oltre la linea, me l'hanno detto dopo".