Atletico, Simeone: "La squadra ha fatto del suo meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta subita per mano del Bayer Leverkusen: "La squadra ha sempre cercato di fare del proprio meglio. Dobbiamo guardarci con calma, sapendo dove stiamo giocando e come stiamo giocando. Rafforzare le situazioni positive che abbiamo avuto".