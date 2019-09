© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale di Liga contro il Maiorca: "Sono concentrato soltanto sulla partita, non penso alle critiche. E non credo siano eccessive: arrivano da persone dell'Atletico. Le critiche sono fondamentali, così come il giornalismo che dovrebbe lavorare per generare opinione: di cose da migliorare ce ne sono sempre. Siamo in un momento di costruzione e stiamo lavorando".

Quindi qualche parola dedicata ai componenti del reparto offensivo: "Morata e Diego Costa sono forti, ed hanno buone chance anche di giocare insieme. La sfida individuale di Diego è importante, vuole ribellarsi ad una situazione che non è normale per un giocatore come lui. Si sta avvicinando all'obiettivo. Morata è un altro ragazzo legato ai gol, è un aspetto che va a logorare gli attaccanti".