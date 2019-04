© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha presentato così in conferenza stampa il big match di domani contro il Barcellona: "Vi dico subito che mi fa sentire ottimista il fatto di non aver mai vinto al Camp Nou. Dobbiamo continuare a migliorare e trovare la giusta continuità di risultati. Oblak? Sta dimostrando da anni di essere un grande portiere. Tutte le big devono avere un estremo difensore di livello assoluto, e noi siamo una big. Messi e Barcellona? Non li temiamo, li rispettiamo. Valverde sta facendo un lavoro straordinario, ha imposto il suo stile di gioco e allena calciatori abituati a vincere. Liga ancora aperta? L'unica possibilità è vincere domani, intanto sono contento che il Barcellona senta che siamo la sua diretta concorrente per il titolo. Ciò significa che l'Atleti si è espresso con un rendimento altissimo nelle ultime stagioni".