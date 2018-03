Atletico, Simeone: "Noi favoriti in EL? Pensiamo giorno per giorno"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in sala stampa in vista della sfida contro la Lokomotiv Mosca. L'andata terminò 3-0 per i Colchoneros: "Le partite di Coppa sono sempre complicate, affronteremo la partita con voglia e entusiasmo. Dovremo stare attenti ai fattori ambientali come la neve ed il pubblico e portare la gara sui binari a noi più comodi. Mi preoccupa il fatto che tutti pensino che la sfida sia semplice, non è così. Atletico favorito per la vittoria finale? Non pensiamo così avanti. Vogliamo passare il turno contro la Lokomotiv, come sempre pensiamo giorno dopo giorno".