Atletico, Simeone: "Non devono essere solo Morata e Costa a segnare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Spesso ai giocatori capita di vivere un periodo difficile. Fortunatamente, Morata ha trovato il gol l'altro giorno, Diego Costa ha segnato un rigore al Valencia dopo una buona partita". Così Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, commenta il periodo dei suoi attaccanti, in conferenza stampa in vista della partita casalinga con l'Atletico Bilbao di domani sera. "Non devono essere solo Morata e Costa a segnare - avverte - possiamo farlo dal limite con calci piazzati, tiri dalla distanza o potrebbe pensarci un centrocampista offensivo. Tutti devono contribuire alla fase offensiva e ci stiamo lavorando".