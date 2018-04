Atletico, Simeone: "Non l'avevamo preparata così. Imprecisi all'inizio"

© foto di J.M.Colomo

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha così commentato il passaggio del turno in Europa League, nonostante il ko rimediato dai suoi per 1-0 nel ritorno contro lo Sporting: "Ogni partita è complicata. Lo Sporting ha giocato un gran primo tempo, nel secondo abbiamo giocato alla pari, creando tante occasioni per segnare e vivere più tranquillamente la partita. L'avevamo preparata diversamente: siamo stati molto imprecisi nel primo tempo. Loro ci pressavano molto senza darci tempo di eseguire le giocate. Quando abbiamo cominciato a combinare ci siamo presentati in porta con vari giocatori. Male il primo tempo ma nel secondo abbiamo giocato", ha dichiarato il Cholo in conferenza stampa.