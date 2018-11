Alla vigilia di Barcellona-Atlético Madrid, ha parlato il tecnico dei colchoneros Diego Simeone:

Sul rinnovo di Oblak: "Il club sta lavorando affinché Jan continui con noi. Abbiamo parlato con lui questa settimana, ha le idee chiare su ciò di cui abbiamo bisogno e del fatto che per noi è un elemento importantissimo per il presente e il futuro, per la crescita che può avere il club".