Atletico, Simeone: "Real Madrid morto? Pensiamo a noi stessi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Sant Andreu in Copa del Rey. Inevitabili alcuni passaggi sulla situazione del Real: "L'esonero di Lopetegui? Pensiamo a noi stessi, il resto non conta. La vita però è così, è esigente e ti chiede sempre tanto. Il Real Madrid è in crisi? Ripeto, pensiamo a noi stessi e a migliorare, la sconfitta col Borussia Dortmund è stata pesante".