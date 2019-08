Atletico, Simeone: "Soffriremo sempre contro potenti come Real e Barça"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato della stagione che sta per iniziare ammettendo le difficoltà di competere contro squadre come Barcellona e Real Madrid: "Soffriremo sempre. Non smettiamo di soffrire, non importa quanto vinciamo. Competere contro i potenti, contro il Real Madrid e Barcellona, i migliori al mondo, non è semplice. Dopo che si finisce al secondo posto si inizia a pensare di avere una possibilità di competere con loro. Messaggio ai tifosi? I messaggi si mandano con i fatti, non con le parole. Il club è la cosa più importante e da ciò che possiamo generare all'interno della squadra, vogliamo cercare un modo per competere e pian piano i ragazzi che arrivano iniziano a sentire ciò che il gruppo ha fatto in questi anni. Non pensiamo a nessuno. Prima di tutto vogliamo competere meglio tra di noi e per poi competere con gli altri".