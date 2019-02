© foto di Insidefoto/Image Sport

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby in programma domani al Wanda Metropolitano: "Conosco Solari da molto tempo, l'ho allenato al San Lorenzo. Ci siamo visti molte volte, ha dimostrato di poter stare sulla panchina del Real. L'addio di Cristiano è più un problema per l'allenatore del Real o per il presidente, non per gli avversari. Vogliamo vincere. Courtois? Non posso parlare al suo posto, è un grande portiere che con noi ha fatto bene e vive un ottimo momento di forma".