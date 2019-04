Atletico, Simeone su Costa: "Squalifica esagerata. Faremo ricorso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato in conferenza stampa la squalifica di 8 giornate comminata dal giudice sportivo a Diego Costa dopo un pesante diverbio col direttore di gara: "Mi pare una sanzione esagerata e il club farà ricorso. La sua stagione non è stata buona a causa dei tanti infortuni e per l'operazione subita. Gli abbiamo chiesto di giocare con un fastidio evidente fino a dicembre perché avevamo bisogno di lui. Ha fatto un grande sforzo per giocare in Champions. Ora speriamo che faccia un grande precampionato per arrivare alla prossima stagione al top della forma. Lunedì e martedì abbiamo parlato a lungo e il club gli ha già comunicato tutto ciò che doveva. Adesso la società dovrà difenderlo e lui dovrà concentrarsi al meglio per preparare al meglio la prossima stagione".