Atletico, Simeone su James: "Non parlo di giocatori che non ci sono"

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è intervenuto durante la conferenza stampa in vista del match che vedrà i colchoneros affrontare una selezione della MLS. Il tecnico argentino ha risposto anche alle domande di mercato incentrate su James Rodriguez: "Non parlo dei giocatori che non ci sono, parlo di quelli che ci sono, stanno facendo molto bene".