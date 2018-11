© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato alla vigilia della gara contro l'Athletic Club de Bilbao. "Stiamo mantenendo un cammino importante nella Liga, anche se i pareggi vengono considerati passi indietro. L'Athletic è un rivale duro, complicato, con esperienza. Gli 'spifferi' dallo spogliatoio? Ognuno si fa la sua idea: in ogni squadra ci sono infortuni e noi lavoriamo perché i giocatori stiano al meglio possibile. Io credo in quel che vedo. Se lo leggo, a volte sì e a volte no. Diego Costa? Ci parlerà e vedremo se potrà esserci".