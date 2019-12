© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Atlético Madrid Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria per due reti a zero sull'Osasuna: "Abbiamo avuto occasioni come in altre partite, con la differenza che oggi siamo riusciti a segnare. Sono contento per i ragazzi, era importante proseguire questa crescita. Manu Sanchez ha lavorato molto bene con la squadra B, è con noi da un anno e mezzo. Sta crescendo e ci dà un'opzione in più. Joao Félix è il migliore giocatore offensivo che abbiamo, ha grande creatività, può sempre creare pericoli quando ha il pallone tra i piedi. Vorrei che avesse più energia nei finali, forse dobbiamo far sì che corra meno per l'equilibrio di squadra".