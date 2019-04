Atletico su Kovacic. Ma il Real non ha intenzione di cedergli il croato

© foto di J.M.Colomo

Il futuro di Mateo Kovacic non è ancora scritto. Il Chelsea potrebbe decidere di riscattarlo dal Real Madrid in estate, ma molto dipenderà dal blocco del mercato e dal risultato dell’appelllo dei Blues alla UEFA. Il croato potrebbe quindi rientrare a Madrid, anche se Zidane ha già fatto capire di non puntare su di lui. E fra le pretendenti ci sarebbe anche l’Atletico Madrid, ma in questo senso per il quotidiano As i Blancos avrebbero già comunicato ai Colchoneros la propria intenzione di non vendergli il giocatore.