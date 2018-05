Atletico, Torres: "Salutare Madrid con un trofeo sarebbe un sogno"

Le sue parole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Torres stasera ha disputato la sua ultima partita europea in casa con l'Atletico Madrid, perché poi andrà via. L'attaccante spagnolo è intervenuto, dopo la partita con l'Arsenal, ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento perché siamo arrivati in finale, era il nostro obiettivo. Lo sforzo della squadra è stato grande, abbiamo vissuto la prima grande notte europea nel nuovo stadio. Il Metropolitano necessita di tante notti così, questa è stata soltanto la prima. Vincere l'Europa League nell'ultima partita con la maglia dell'Atletico Madrid sarebbe un sogno, una bel modo per chiudere qui. Noi non ci stanchiamo mai di competere, sappiamo lottare sempre".