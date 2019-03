Atletico, turn-over parziale in vista della Juve: Kalinic dal 1' col Leganes

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turn-over parziale per l'Atletico Madrid nella sfida in corso proprio in questi minuti al Wanda Metropolitano contro il Leganés. Queste, infatti, le scelte del 'Cholo' Simeone anche in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions con la Juventus di martedì prossimo:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Savic, Solano; Correa, Thomas, Rodrigo, Vitolo; Kalinic, Griezmann. All.: Simeone.