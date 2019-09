© foto di Luca Bargellini

Il dirigente dell'Atletico Madrid, Clemente Villaverde ha parlato ai microfoni di Movistar TV dopo lo 0-0 arrivato nel derby contro il Real: "È stata una partita molto combattuta da entrambe le squadre, con molte imprecisioni nell'ultima parte di campo. Non ho visto la superiorità del Real Madrid. I fischi rifilati a Simeone al momento della sostituzione di Joao Felix? Capisco che l'allenatore è sovrano quando si tratta di guidare la squadra e che tutte le sue decisioni si basano su ciò che lui considera necessario alla squadra. Capisco anche che la gente può dire che è uno spettacolo pubblico. Ma comanda il tecnico. A volte troverai il supporto per le tue decisioni, altre volte no".