Atlético, zero tiri in porta. Prima volta da quando c'è Simeone

© foto di J.M.Colomo

Per la prima volta nell'era Simeone l'Atlético Madrid non è mai riuscito a tirare in porta in una partita. È successo ieri sera, nel penoso spettacolo offerto dai colchoneros a Torino. Travolti sin dal primo istante, i giocatori del Cholo non sono mai riusciti a uscire dalle corde rimediando una sacrosanta eliminazione per mano di una Juventus epica. L'ultima volta in cui l'Atlético non è mai riuscito a trovare lo specchio della porta avversaria risale al 9 dicembre 2008, 0-0 contro il Marsiglia in un incontro valido per la fase a gironi di Champions League con Javier Aguirre allenatore.