Atl.Madrid, Simeone nei guai. Insulta l'arbitro, rischia lunga squalifica

© foto di J.M.Colomo

Sono costati carissimo gli insulti che Diego Pablo Simeone ha rivolto all'arbitro Clement Turpin in occasione della semifinale di andata di Europa League tra Arsenal e Atletico Madrid. Il tecnico dei colchoneros è stato allontanato dalla sua panchina al 12' di gioco, poco dopo la seconda ammonizione che il direttore di gara ha rifilato a Sime Vrsaljko. Mundo Deportivo scrive che Simeone ha detto più volte "Figlio di p..." nei riguardi dell'arbitro, che gli ha poi indicato la via degli spogliatoi. L'allenatore argentino salterà certamente la gara di ritorno, in programma al Wanda Metropolitano, ma non è tutto. Perché, se le immagini dovessero chiarire la vicenda e confermare le ingiurie, Simeone potrebbe essere sanzionato dalla UEFA con due o tre turni di squalifica.