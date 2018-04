Atl.Madrid, Villaverde: "La simbiosi squadra-Simeone è la nostra forza"

© foto di Luca Bargellini

Il direttore generale dell'Atletico Madrid Clemente Villaverde, ha parlato da Nyon ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Europa League che ha accoppiato gli spagnoli con l'Arsenal nelle semifinali del torneo: "Giocare da favorite non è facile e in ogni caso non crediamo di esserlo. Siamo un club che vive di lavoro e fatica e in questo senso siamo felici e soddisfatti di giocare la sesta semifinale negli ultimi anni. Credo che la simbiosi tra Simeone e la squadra sia totale. Il successo dell'Atletico è proprio questo, saper adattare due concetti: il carattere del Cholo e la simbiosi tra squadra e tecnico. L'Arsenal? Va bene, perché quando giochi in un torneo come questo devi giocare contro le migliori per vincere il trofeo. Va bene così, ha molte similitudini con noi, allenatori esperti, grandi giocatori e due stadi molto nuovi. E' molto importante giocare questa semifinale. Come si vivono i successi del Real? Credo che la situazione in spagna sia simile a quella in Italia. C'è una divisione netta sull'episodio del rigore e questo è il calcio. Bisogna accettare le decisioni. A volte va bene e ti favoriscono altre volte no. E' stato un confronto molto aperto, e il risultato ha voluto che fosse così e bisogna congratularsi con entrambe.