Attenzione a Sa Pinto, il suo Braga vola e i top club lo studiano

© foto di Federico De Luca

Tra i profili degli allenatori che si stanno mettendo in evidenza in questo avvio di stagione, c’è un nuovo nome che proviene dalla sempre florida scuola portoghese e corrisponde al profilo di Sa Pinto. Il tecnico del Braga sta collezionando record alla guida della squadra lusitana, con un pedigree europeo di tutto rispetto: gli scalpi di Spartak Mosca e Brondby sono retaggio dei play off di qualificazione, mentre nel girone sono 10 i punti collezionati grazie alla vittoria in Inghilterra contro il Wolverhampton ed il doppio successo ottenuto contro il Besiktas: risultato che assume un’importanza ancora più rilevante se parametrato alla disponibilità economica delle due contendenti. Il Braga di Sa Pinto è giunto ad un cammino di 11 partite senza conoscere sconfitta in Europa, stabilendo un nuovo record per il calcio portoghese e per la storia del club. I dettami del calcio del Braga, peraltro, hanno impressionato i principali club europei proprio nel corso della trasferta vittoriosa sul campo del Wolverhampton. Aggressività e dinamismo che coesistono con un gioco attraente e che potrebbe fare al caso di numerosi club del Vecchio Continente in vista del rimpasto delle panchine facilmente ipotizzabile di qui in avanti. Del resto, anche dal punto di vista numerico e di continuità i dati sono dalla parte dell’allenatore del Braga: i lusitani sono il club portoghese con il maggior numero di partite disputate sino a questo momento, ben 27, e con il supporto di risultati di grande livello anche nelle altre competizioni, come nella coppa nazionale e nella Coppa di Lega, oltre ad avere rispettato le aspettative nel campionato. Insomma, uno scenario felice per un tecnico pronto a prendere il volo.